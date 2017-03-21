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Крым

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Публикации за 21.03.17

Робби Уильямс «отомстит» за Юлию Самойлову / Британский певец выразил желание спеть на «Евровидении» за Россию
Фото life.ru

Робби Уильямс «отомстит» за Юлию Самойлову Британский певец выразил желание спеть на «Евровидении» за Россию

Британская поп-звезда Робби Уильямс неожиданно решил отстоять честь России на музыкальном конкурсе «Евровидение».

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», певец, повсеместно выражающий симпатии к России и россиянам, заявил: «Я бы хотел представлять Россию на «Евровидении» – я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе!»

Заявление Робби Уильямса вызвало прохладную реакцию у крымских интернет-пользователей.

«Порыв хороший, но спасибо мы сами», – написали, к примеру, севастопольцы. Впрочем, совсем со счетов британского исполнителя всё же не сбрасывают: «Не, если Самойловой запретят – надо принять его предложение».

Напомним, участие в «Евровидении» россиянки Юлии Самойловой пока под вопросом. Украинская сторона пытается отказать россиянке во въезде на территорию Украины из-за того, что была в Крыму в 2015 году и исполнила песню в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». О подготовке соответствующего документа сообщил глава СБУ Василий Грицак.

Как уже сообщал , в России разгорелись споры об участии России в «Евровидении». Конкурс призвали бойкотировать известные российские артисты, в том числе Филипп Киркоров, депутаты Виталий Милонов и Иосиф Кобзон. К этой позиции присоединился и глава международного комитета Совфеда России Константин Косачёв.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 21.03.17

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