Банковские эксперты: Самые хорошие клиенты – крымчане, чеченцы и нижегородцы

Публикации за 21.03.17

Жители Крыма, Чеченской Республики и Нижегородской области реже всего задерживают выплату взятых микрозаймов и процентов по ним.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», по мнению отраслевых экспертов, невысокая зарплата и задержки по её выплате заставляют крымчан возвращать долги при первой возможности – люди боятся, что просрочка увеличит взятую сумму, и они не смогут вернуть долг.

Больше всего неплательщиков живёт в Сибирском (20,2%), Дальневосточном (18,5%) и Северо-Западном федеральных округах (17,4). К такому выводу пришли аналитики микрофинансовой организации «Домашние деньги», которые провели исследование рынка в 85 регионах России.

«Соотношение среднего долга к доходам на душу населения в значительной мере влияет на уровень дефолтности. Этот показатель выше всего в Сибирском федеральном округе, где наиболее низкие доходы населения и высокий уровень бедности», – цитируют «Известия» главного исполнительного директора компании «Домашние деньги» Андрея Бахвалова.

Между тем, объём так называемых безнадежных долгов, платёж по которым не поступал более 90 дней, сократился в прошлом году более чем на треть – примерно с 26 до 16,6%. При этом средний размер микрозайма вырос на 7%, достигнув в среднем по стране 22,9 тысяч рублей.

Эксперты прогнозируют, что тенденция на снижение числа невозвратных микрокредитов продолжится и в этом году. По мнению Бориса Батина из MoneyMan, это будет связано с улучшением экономической ситуации в стране, возобновлением роста реальных доходов населения, а также развитием и внедрением финансовыми организациями новых технологий и моделей оценки заемщиков.

Отметим, что крымчане охотно берут в банках полуострова и обычные кредиты. За 2015-2016 год самый крупный крымский банк выдал населению 3,5 миллиардов рублей на различные нужды. При этом количество заявок растёт с каждым месяцем.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 21.03.17

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