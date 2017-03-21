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Публикации за 21.03.17

Гоп-стоп тюнинг: в Севастополе облили кислотой BMW премиум-класса / Ремонт обойдётся в 800 тысяч рублей

Гоп-стоп тюнинг: в Севастополе облили кислотой BMW премиум-класса Ремонт обойдётся в 800 тысяч рублей

В Севастополе злоумышленники облили кислотой элитный автомобиль BMW.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», инцидент произошёл на проспекте Острякова рядом с баром «Семь морей».

«Я подъехала под свою работу, через некоторое время неизвестные для меня лица облили всю машину кислотой. Повреждены фары, стопы, краска, стёкла. Кислота проникла везде. Помимо этого, ещё в салоне стоит ужасный запах», – цитирует хозяйку автомобиля севастопольский интернет-портал ForPost.

По словам женщины, автомобиль находится в «в ужаснейшем состоянии» и его ремонт будет стоит не менее 700-800 тысяч рублей. «Машина дорогая, новая, 2015 года выпуска. Таких машин у нас в городе в принципе нет ещё», – добавила автолюбительница.

В настоящее время полицейские ищут виновных и свидетелей происшествия. Сотрудники правопорядка рассчитывают, что им могут помочь камеры видеонаблюдения, установленные на парковке, где стоял автомобиль.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 21.03.17

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