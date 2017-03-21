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Крым

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Публикации за 21.03.17

В Симферополе охранники с помощью лопаты разделяли свои рабочие обязанности: один задержан, второй травмирован

В Симферополе охранники с помощью лопаты разделяли свои рабочие обязанности: один задержан, второй травмирован

В Симферополе правоохранители задержали охранника гаражно-строительного кооператива, который избил лопатой своего 76-летнего коллегу.

Как передаёт корреспондент РИА , пожилой крымчанин, работающий сторожем в одном из ГСК города, написал заявление в полицию. Со слов потерпевшего, у него возник конфликт с коллегой из-за разделения рабочих обязанностей, а после словесной перепалки оппонент несколько раз ударил его лопатой.

В короткие сроки подозреваемого задержали: 56-летний местный житель уже дал признательные показания. За умышленное причинение тяжкого вреда ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщила пресс-служба МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 21.03.17

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