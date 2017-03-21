С крымского депутата в обители странствующих монахов хотели содрать деньги

Публикации за 21.03.17

С депутата парламента Крыма потребовали плату за осмотр ремонтируемого комплекса обители странствующих монахов «Текие дервиш» в Евпатории. Посмотреть на ремонт оказалось в 5 раз дороже, чем купить билет с экскурсией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании комитета Госсовета Крыма по культуре и охране культурного наследия депутат Станислав Матвеев пожаловался, что с него потребовали немалую сумму за осмотр комплекса «Текие дервишей» в Евпатории.

«Что там сейчас творится? Туда зайти невозможно, нужно очень большую сумму заплатить, – подчеркнул он. – Мне сказали: тысячу рублей и заходи».

Как выяснилось, на комплексе ведутся противоаварийные работы в рамках Федеральной целевой программы. Заказчиком выступает администрация Евпатории, поскольку объект находится в муниципальной собственности.

«Мордатый мужик стоял, – рассказал депутат. – Я не стал козырять своим удостоверением, потому что было бы глупо вступать с ним в разговор».

Матвеев потребовал вмешательства прокуратуры в ситуацию, поскольку он опасается за сохранность средневекового памятника. «Пускай посмотрят на это «Текие дервишей» и на тех людей, которые являются заказчиками. Мы так дозаказываемся, что потеряем памятник», – считает депутат.

В свою очередь представитель прокуратуры рекомендовал воспользоваться полномочиями рабочей группы по охране памятников культурного наследия, куда входят депутаты профильного комитета и представители МВД.

Напомним, расположенный в Евпатории мусульманский монастырь XV-XVI веков Текие дервишей находится в плачевном состоянии. Это единственный образец мусульманской архитектуры времен эпохи Возрождения в Крыму, сохранившийся в первозданном виде.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 21.03.17

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