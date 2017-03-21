В Крыму уволили с должности советника председателя Белогорского райсовета

Публикации за 21.03.17

Прокуратура заставила уволить советника председателя Белогорского райсовета.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», чиновница не прошла проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Так в ходе прокурорской проверки выяснилось, что советник председателя по вопросам муниципальной собственности по совместительству трудоустроилась в один из МУПов. При этом, зная о возможном конфликте, связанном с лоббированием интересов этого предприятия, женщина не уведомила о новом рабочем месте.

«Ввиду выявленных нарушений прокурор района внес в адрес председателя Белогорского райсовета представление. По результатам его рассмотрения советник председателя уволена с занимаемой должности в связи утратой доверия», – сообщили в прокуратуре Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 21.03.17

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