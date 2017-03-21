В Ялте задумали открыть пивную возле детской площадки – горожане против

Публикации за 21.03.17

Ялтинцы, живущие на улице Красноармейская, возмутились – рядом с одним из жилых домов собрались открыть пивную.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», точка по розливу алкогольных напитков может появиться на месте бывшего гаража, всего в 20 метрах от детской площадки.

Признав пивную нежеланным объектом, ялтинцы пожаловались местным властям на собственника гаража, который занялся его переоборудованием и уже раскопал участок дороги для врезки в городскую канализацию.

Примечательно, что в администрации изначально развели руками. Мол, земельный участок, о котором идет речь, находится на балансе двух товариществ собственников жилья (ТСЖ), и поэтому муниципалитет помочь горожанам в решении проблемы не в состоянии.

Правда, потом в ситуацию вмешался глава администрации Ялты, которого, судя по всему, рядовые чиновники вводить в курс дела сразу не стали. Андрей Ростенко пообещал проверить законность действий собственника гаража и предотвратить открытие пивной у детской площадки.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 21.03.17

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