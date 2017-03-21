Грязи озер вблизи Феодосии оказались просто грязью: на лечебные не тянут

Публикации за 21.03.17

В Феодосии презентовали проект строительства нового микрорайона – «Межозерье» (между озерами Аджиголь и Кучук-Аджиголь). Он предусматривает возведение гостиниц, домов, апартаментов, спа-зоны, парковой зоны. Общая площадь территории составляет 120 га.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инвестор обещает построить дошкольное учреждение на 200 мест, реконструировать очистные сооружений в Береговом. Проект готовился два года и включает реконструкцию озера Кучук-Аджиголь. Напомним, специалисты-экологи и крымчане давно обеспокоены состоянием этих озер, куда владельцы окрестных мини-отелей и кафе без стеснения и очистки сбрасывают стоки своих хозяйств.

Будущий застройщик заключил договор с расположенной в городе Саки Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станцией (ГГРЭС), которая получила задание исследовать экологическое состояние озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь.

Главный геолог Крымской ГГРЭС Валерий Васенко рассказал РИА «Новый День» о результатах геоэкологического обследования состояния озер. Местные жители, вроде бы обеспокоенные судьбой озер, продолжают сбрасывать туда хозфекальные стоки, даже не маскируя сточные канавы, не стремятся к установке локальных очистных сооружений. Лишь некоторая часть дворов имеет выгребные ямы, гидроизоляция которых не всегда надежна.

Результаты биологических исследований озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь оптимизма в части современного состояния экоситемы не прибавляют, констатирует Васенко.

По общей минерализации эти озера сегодня не могут быть поставлены в один ряд с такими солеными озерами Крыма как Сакское, Джарылгач, Кояш и другие, с которыми связаны основные запасы кондиционных грязей и рапы (солевого раствора). Донные отложения феодосийских озер существенно отличаются по содержанию сульфидов железа, калия, магния, натрия, борной кислоты.

Однако озера можно оздоровить за несколько лет, и тогда в лечебных целях можно будет использовать их рапу. Для этого Кучук-Аджиголь следует соединить каналом с морем, чтобы вернуть ему статус морской лагуны. Аджиголь – при строительстве гидротехнических сооружений, набережных и углублении дна – может быть признано лечебным рапным озером.

Валерий Васенко надеется, что инвестор услышал его аргументы в пользу строительства в Феодосии всесезонного курорта, который будут использовать природные лечебные факторы Крыма – рапу, грязи, сопочные воды грязевых вулканов.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 21.03.17

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