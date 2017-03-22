Севастопольский институт морских исследований наказали за нерасторопность – дважды

Публикации за 22.03.17

Севастопольский институт морских исследований наказали за нерасторопность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», антимонопольная служба по Крыму и Севастополю (ФАС) провела проверку действий Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН». Выводы, сделанные проверяющими, могут удивить.

В конце прошлого года институт объявил открытый конкурс на проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества и по межеванию земельных участков. Стоимость работ оценили в 5,5 млн руб. Сделано это было по согласованию с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО), под управлением (и за деньги) которого работает институт.

Победитель конкурса – ялтинское ООО «Институт экологии, землеустройства и проектирования» – был объявлен 19 декабря. Но один из проигравших – ООО «Генезис-центр» увидел нарушения при проведении конкурса, на что и пожаловался в ФАС. Жалобу признали обоснованной, институту было выдано предписание об отмене всех протоколов, внесении изменений в конкурсную документацию и о продлении срока подачи заявок. О выполнении предписания нужно было доложить антимонопольщикам до 30 января наступившего 2017 года. Все было сделано в соответствии с предписанием ФАС.

Но, как выяснилось, срок действия соглашения с ФАНО от 12 октября 2016 года, в рамках которого планировалась оплата за кадастровые работы, истек 31 декабря 2016 года, а лимитов в 2017 году на оплату данных работ научному институту не выделено. То есть теперь конкурс вообще не нужен – платить нечем.

Комиссия Управления ФАС вникла в обстоятельства и констатировала: «Отмена определения подрядчика в связи с отсутствием доведенных лимитов на оплату по контракту не является случаем возникновения обстоятельств непреодолимой силы». А действия института, отменившего подведение итогов конкурса, нарушают Закон о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения.

И теперь институт будет наказан дважды – лишением денег на оплату кадастровых работ и возбуждением дела об административном правонарушении. А потом – наказанием того, кто будет признан виновным в административном правонарушении.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 22.03.17

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