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Крым

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Публикации за 22.03.17

Дело о сепаратизме Умерова направили в суд

Дело о сепаратизме Умерова направили в суд

Прокуратура Крыма передала в суд уголовное дело заместителя председателя меджлиса (организация, запрещённая в России) Ильми Умерова, обвиняемого в сепаратизме.

Как передаёт корреспондент РИА , накануне Умерову вручили обвинительное заключение: он публично призывал к нарушению территориальной целостности России.

Как сообщил адвокат обвиняемого, материалы дела будут направлены в Бахчисарайский суд. При этом защита отмечает, что были направлены два ходатайства о прекращении уголовного дела и о приобщении к материалам альтернативной лингвистической экспертизы, однако они не были удовлетворены.

В настоящий момент Умеров находится под подпиской о невыезде, а до этого он проходил принудительную психиатрическую экспертизу.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.03.17

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