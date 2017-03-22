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Крым

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Публикации за 22.03.17

Крымские пограничники успешно отбили буровую платформу у «террористов»

Крымские пограничники успешно отбили буровую платформу у «террористов»

На газодобывающей буровой платформе «Черноморнефтегаза» в Крыму успешно отразили атаку террористов. Объект был атакован по сценарию командно-штабных учений «Вихрь – МЭД – 2017».

Как передает корреспондент РИА , в отработке антитеррористических действий участвовали пограничники УФСБ РФ по Республике Крым. По сценарию учений, группа условных террористов, вооруженных автоматическим оружием, захватила морское судно «Федор Урюпин», взяв в заложники команду.

Затем «террористы» направились в открытое море к буровым установкам, чтобы совершить теракт на газодобывающей платформе, пояснили в крымском погрануправлении.

На вертолетах к месту захвата судна перебросили оперативно-боевые подразделения. С «террористами» попытались начать переговоры в радиоэфире, но они от диалога отказались. Тогда руководитель контртеррористической операции принял решение о проведении силовой операции по освобождению «заложников» и нейтрализации «террористов».

Финалом антитеррористических учений стало проведение боевого мероприятия пограничным спецназом. Оперативно-боевые подразделения отработали варианты нейтрализации условных террористов и освобождения заложников беспарашютным десантированием с воздуха и из воды – с использованием специального водолазного снаряжения.

По информации начальника погрануправления ФСБ России по Республике Крым Юрия Звирыка, в пяти городах России, в том числе в Симферополе, образованы оперативные штабы для реагирования на террористические угрозы.

Глава Крыма Сергей Аксенов, наблюдавший за учениями, так прокомментировал увиденное: «Крымчане могут спать спокойно, границы России находятся на замке. Все возможные провокации – лишь создание информационного повода и не более того».

Симферополь, Зоя Березина

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