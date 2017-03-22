Россия запретила денежные переводы на Украину через зарубежные системы

Публикации за 22.03.17

Денежные переводы на Украину с помощью иностранных платежных систем окончательно запрещены. Госдума сегодня приняла финальный вариант закона, который ограничивает денежные переводы из России в страны, запретившие работу российских платежных систем. Теперь отправить деньги на Украину можно будет только через операторов, контролируемых российскими юрлицами. Цель закона – устранить негативные последствия запрета на деятельность российских платежных систем на Украине, сказано в пояснительной записке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закон «О внесении изменения в закон «О национальной платежной системе» вступит в силу через 30 дней после официальной публикации. Нормы закона будут действовать в отношении уже введенных иностранными государствами запретов в отношении зарегистрированных в РФ платежных систем.

В случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Банк России будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ. Предусмотренные законом ограничения будут применяться со дня размещения регулятором таких сведений.

Напомним, что Украина осенью прошлого года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система «Колибри» (Сбербанк), «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк).

Москва, Зоя Березина

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