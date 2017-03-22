Крымчанам разрешили жить без регистрации в любом месте полуострова

Публикации за 22.03.17

Госдума окончательно приняла закон, упрощающий жизнь крымчан, решивших временно поменять один город полуострова на другой. К примеру, для работы или учёбы.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», теперь жителям Крыма необязательно регистрироваться по новому месту жительства, если у них есть крымская прописка. Штрафовать за отсутствие регистрации по месту пребывания их не будут (до принятия закона штраф составлял от двух до пяти тысяч рублей – прим. «НД»).

«Гражданин РФ вправе не регистрироваться по месту пребывания в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Севастополе или в одном из населённых пунктов республики Крым, если он зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Севастополе или в одном из населённых пунктов республики Крым», – говорится в тексте законопроекта.

Тем самым крымчан приравняли к москвичам и питерцам, а также жителям Московской и Лениградской областей, где упрощённые правила регистрации действуют уже несколько лет.

Отметим, что эксперты считают: надо идти ещё дальше и отменить регистрацию и штрафы за ее отсутствие для россиян, желающих работать в Крыму, поскольку республика остро нуждается в квалифицированных кадрах.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 22.03.17

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