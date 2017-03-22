В Крыму более 50 госслужащих погорели на взятках

Публикации за 22.03.17

В Крыму чиновники стали чаще присваивать бюджетные деньги.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в течение 2016 года на полуострове зафиксировано 554 преступления экономической направленности, из которых 311 тяжких и особо тяжких.

«Задокументировано 143 преступления коррупционной направленности, из них 57 фактов – взяточничество. В ходе мониторинга расходования бюджетных денежных средств в 2016 году выявлено 169 преступлений – на 9% больше, чем в минувшем году», – сообщил министр внутренних дел по Крыму Сергей Абисов.

Он также напомнил, что на скамье подсудимых за совершение экономических преступлений оказались должностные лица Феодосийской и Керченской городских администраций, глава администрации Черноморского района, чиновники Госкомцена и главы сельских советов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.03.17

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