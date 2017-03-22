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Крым

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Публикации за 22.03.17

Украинские чекисты pfzdbkb о поимке «пророссийских диверсантов»

Украинские чекисты pfzdbkb о поимке «пророссийских диверсантов»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании девяти членов некой «агентурной сети российских спецслужб», в том числе одной женщины-одесситки. Группа якобы действовала на юго-востоке республики, а задержали их еще 19 марта. Четырем задержанным избрана мера пресечения в виде содержании под стражей, остальные находятся под контролем СБУ. К созданию «агентурной сети» было причастно Главное управление Генштаба Вооруженных сил России, утверждают в СБУ.

Как передает корреспондент РИА , представитель СБУ Александр Ткачук сообщил, что в операции «по обезвреживанию резидентурной сети» принимали участие сотрудники ведомства и бойцы спецподразделения «Альфа». По его словам, «резидентура» была создана «из действующих и бывших военнослужащих». Первоочередной задачей данной «сети» Ткачук в эфире «112 Украина» назвал «агентурное проникновение на объекты критической инфраструктуры» южных областей Украины, сбор информации об этих объектах, проникновение на военные объекты ВСУ и сбор соответствующей информации, а также «посягательство на информацию с ограниченным доступом, что касается дислокации украинских частей». Ткачук добавил, что участники группы занимались подготовкой и проведением диверсий и терактов на юге Украины и поддерживали создание Одесской народной республики. Действия сети якобы координировала женщина – госслужащая и одесситка, которая проходила обучение в разведцентре в Крыму.

Начальник Главного управления военной контрразведки СБУ Сергей Левченко рассказал, что члены группы придерживались конспирации. Также он заявил, что «все члены резидентурного звена пророссийски настроены», однако принимали «вознаграждение как в российских рублях, так и в украинских гривнах, так и в американских долларах». Он добавил, что в группу входили как действующие военнослужащие, так и военнослужащие, которые в последние годы были уволены в запас, но имели «широкие связи».

«Им были поставлены задачи прежде всего копирования тайных документов, визуального наблюдения за движением военных колонн, войск, фотографирование военных объектов как в Одессе, так на всем юге Украины», – сказал Левченко.

Россия заявления СБУ пока не комментирует.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 22.03.17

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