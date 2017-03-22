Халатность работников пенсионной системы лишает крымчан пенсий

Публикации за 22.03.17

Крымские пенсионеры массово жалуются на нехватку денежных средств, при этом после перерасчёта получают ещё меньше. Об этом сегодня заявила уполномоченный по правам человека в республике Людмила Лубина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Крыму почти 575 тысяч пенсионеров, часть из них получают российскую пенсию, 183 тысячи – сохранённую и назначенную ещё при Украине. При этом большинство жителей полуострова считают, что пенсия должна быть пересчитана: так как им не хватает денежных средств. По словам омбудсмена, зачастую при пересчёте выявляются ошибки работников органов пенсионной системы, но крымчане при этом начинают получать ещё меньше.

«Особенно возмущает та ситуация, когда пенсии пересчитываются в меньшую сторону, вот это объяснить нашим гражданам совершенно невозможно. Я считаю, что такая халатность существует среди работников пенсионного фонда. Когда приходят люди и говорят, что хотят большего, чиновники им отвечают: напишите заявление, что вы хотите пересчитать пенсию по российскому законодательству. Люди пишут и в итоге получают меньше пенсию, чем было назначено в период становления Крыма», – рассказала Лубина.

Отметим, что изначально в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией крымские власти за счет дотаций из федерального бюджета и самостоятельного перерасчёта смогли сделать размер крымских пенсий выше, чем в других регионах России. При этом после окончания переходного периода, выплаты стали рассчитываться по общероссийским правилам.

Симферополь, Анастасия Зук

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