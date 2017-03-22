Лубина: «Нехватка медиков в Крыму – просто катастрофа»

Публикации за 22.03.17

В Крыму сложилась катастрофическая ситуация как в сфере страховой медицины, так и в платной. Об этом сегодня заявила уполномоченный по правам человека в РК Людмила Лубина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на начало года на полуострове зафиксирована нехватка 1660 врачей и медработников. В результате, чтобы попасть на приём в поликлинику, люди должны ждать неделями. Особо остро вопрос стоит в сёлах: узкие специалисты есть только в городе. Не хватает медперсонала и в крымских учреждениях ФСИН: в 2016 умерли 36 заключённых – эти люди не получили достаточной медицинской помощи, так как штат специалистов укомплектован только на треть.

«Всё это толкает людей от нашей страховой медицины в медицину частную, но и там тоже свои проблемы. Медики частных клиник научились получать деньги неоднократными назначениями приёмов, назначениями анализов, изменением курса лечения. И хочу сказать, что рядовой гражданин, наш труженик, просто не может себе позволить лечение в частных клиниках», – заявила Лубина.

Она отметила: что непомерная нагрузка и нехватка медперсонала приводит к тому, что медики часто ошибаются и приносят большой вред своим пациентам: иногда лечение заканчивается летальным исходом. «Поразительно, что такие проблемы в медицине существуют, когда у нас практически все больницы обеспечены лекарствами, очень много медицинской техники, аппаратуры, реактивов и, тем не менее, мы не можем наладить в своём субъекте достойную медицинскую помощь», – посетовала омбудсмен. И добавила: так как полуостров является привлекательным регионом, вопрос нехватки кадров будет решаться за счёт приезжих медиков.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.03.17

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