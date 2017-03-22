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Крым

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Публикации за 22.03.17

Дом творчества писателей «Коктебель» заминировали перед визитом приставов

Дом творчества писателей «Коктебель» заминировали перед визитом приставов

Дом творчества писателей «Коктебель» заминировали перед приходом судебных приставов. Однако после проверки здания, постановление о передаче объекта Распорядительной дирекции имущества Крыма все-таки удалось вручить арендаторам.

Как передает корреспондент РИА , звонок о взрывчатке в одном из корпусов Дома творчества «Коктебель» поступил накануне визита приставов. К их появлению на территории уже работали кинологи, взрывотехники и МЧС.

«Никаких взрывоопасных предметов в здании не было выявлено», – сообщил источник в МЧС.

Речь идет об одном из корпусов Дома творчества. Арендаторы не идут на контакт с Распорядительной дирекцией, и по решению суда имущество подлежит возврату в республиканскую казну. Более того, земельный участок под Домом творчества передан в собственность республики, и арендаторам корпусов полагалось заключить договоры на аренду земли.

Напомним, рабочая группа в Госсовете Крыма приняла решение создать «Коктебель-парк» на территории бывшего Дома творчества писателей. Ранее имущество Дома творчества писателей «Коктебель» было признано собственностью Республики Крым за неимением правоприемника. Однако по факту из 55 зданий и сооружений на балансе учреждения остались 31, а остальные уже перешли частникам. Из всех арендаторов имущества только 1 заключил договор по российскому законодательству, остальные продолжают работать в тени и принимать туристов на постой.

Администрациям Феодосии и Коктебеля совместно с минимущества Крыма было поручено принять меры по пресечению деятельности неправомочных граждан и организаций на территории Дома творчества писателей.

В свою очередь, музей-заповедник «Киммерия Волошина» настаивал на включении в музейный комплекс дома матери поэта – Елены Оттобальдовны Кириенко-Волошиной, который передан под частную гостиницу, и уцелевшую от хоздеятельности Нацсоюза писателей Украины часть парка Литфонда. В 2006 году Нацсоюз получил земельный участок под Домом творчества писателей в аренду и передал его по частям в субаренду. В результате парк был вырублен, его территорию заняли частные гостиницы.

Феодосия, Глеб Заскоков

Феодосия. Другие новости 22.03.17

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