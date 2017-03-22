Дом творчества писателей «Коктебель» заминировали перед визитом приставов

Публикации за 22.03.17

Дом творчества писателей «Коктебель» заминировали перед приходом судебных приставов. Однако после проверки здания, постановление о передаче объекта Распорядительной дирекции имущества Крыма все-таки удалось вручить арендаторам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», звонок о взрывчатке в одном из корпусов Дома творчества «Коктебель» поступил накануне визита приставов. К их появлению на территории уже работали кинологи, взрывотехники и МЧС.

«Никаких взрывоопасных предметов в здании не было выявлено», – сообщил источник в МЧС.

Речь идет об одном из корпусов Дома творчества. Арендаторы не идут на контакт с Распорядительной дирекцией, и по решению суда имущество подлежит возврату в республиканскую казну. Более того, земельный участок под Домом творчества передан в собственность республики, и арендаторам корпусов полагалось заключить договоры на аренду земли.

Напомним, рабочая группа в Госсовете Крыма приняла решение создать «Коктебель-парк» на территории бывшего Дома творчества писателей. Ранее имущество Дома творчества писателей «Коктебель» было признано собственностью Республики Крым за неимением правоприемника. Однако по факту из 55 зданий и сооружений на балансе учреждения остались 31, а остальные уже перешли частникам. Из всех арендаторов имущества только 1 заключил договор по российскому законодательству, остальные продолжают работать в тени и принимать туристов на постой.

Администрациям Феодосии и Коктебеля совместно с минимущества Крыма было поручено принять меры по пресечению деятельности неправомочных граждан и организаций на территории Дома творчества писателей.

В свою очередь, музей-заповедник «Киммерия Волошина» настаивал на включении в музейный комплекс дома матери поэта – Елены Оттобальдовны Кириенко-Волошиной, который передан под частную гостиницу, и уцелевшую от хоздеятельности Нацсоюза писателей Украины часть парка Литфонда. В 2006 году Нацсоюз получил земельный участок под Домом творчества писателей в аренду и передал его по частям в субаренду. В результате парк был вырублен, его территорию заняли частные гостиницы.

Феодосия, Глеб Заскоков

Феодосия. Другие новости 22.03.17

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