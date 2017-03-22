Севастопольские чиновники-взяточники, заведующие жильём, отправятся в тюрьму

Публикации за 22.03.17

Очередные крымские чиновники погорели на взятке.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», теперь уже бывший заместитель начальника севастопольского отдела ФГКУ «Южное региональное управление жилищного обеспечения» и его помощник, отвечающий за документооборот, приговорены к 7,5 и 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за получение взятки в 155 тысяч рублей. Кроме того, каждый из них заплатит по 1 миллиону 550 тысяч рублей в качестве штрафа. Также в течение трёх лет они лишены права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления.

По данным Следственного управления Следкома РФ по Севастополю, весной 2015 года чиновники согласились посодействовать в выделении квартиры обратившемуся в ведомство военнослужащему за определённое вознаграждение.

«Сообщники были задержаны в ноябре 2015 года после передачи им части указанной суммы, которую предприимчивые чиновники заранее распределили между собой», сообщает пресс-служба севастопольского Следкома.

Как уже сообщал «Новый День», в течение 2016 года в Крыму зафиксировано 554 преступления экономической направленности. Из них 57 фактов взяточничества.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 22.03.17

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