Недоступный полуостров: в Крыму регулярно нарушаются права инвалидов

Публикации за 22.03.17

В Крыму выявлены грубые нарушения прав инвалидов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в республике Людмила Лубина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», большая часть из 13 социальных учреждений Крыма, в которых содержатся около 2 тысяч инвалидов, не приспособлены для проживания людей с ограниченными возможностями. При этом сами учреждения не подавали заявку на участие в государственной программе «Доступная среда».

По словам омбудсмена, большое количество нареканий поступает и по поводу обеспечения инвалидов техническими средствами для реабилитации. «При Украине не давали ни кресел, ни колясок, ни костылей, теперь это всё якобы доступно, но чтобы это всё получить, необходимо пройти опять экспертизу, огромную массу врачей, исследований. Инвалиды практически не в состоянии это всё сделать из-за огромных очередей на оказание медицинской помощи», – посетовала Лубина.

Отметим, по статистике каждый 19 житель Крыма – инвалид.

Как сообщал «Новый День», на полуострове на начало года зафиксирована нехватка 1660 врачей и медработников. В результате, чтобы попасть на приём в поликлинику, люди должны ждать неделями. Особо остро вопрос стоит в сёлах: узкие специалисты есть только в городе

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.03.17

Севастопольские чиновники-взяточники, заведующие жильём, отправятся в тюрьму. / Дом творчества писателей «Коктебель» заминировали перед визитом приставов. / Госкомрегистр Крыма заверяет: продать участок дважды не получится. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»