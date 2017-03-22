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Крым

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Публикации за 22.03.17

В Крыму миграционная служба плодит нелегалов

В Крыму миграционная служба плодит нелегалов

В Крыму миграционная служба «забила» на решение суда и аннулирует выданные паспорта. Об этом в ходе заседания Госсовета РК сообщила уполномоченный по правам человека в республике Людмила Лубина.

Как передаёт корреспондент РИА , только в 2016 году на полуостров прибыло более 1 миллиона иностранных граждан, получивших разрешения на работу, а также на временное проживание. Между тем, по данным омбудсмена, в Крыму проживает огромное количество нелегалов. В основном, это люди, въехавшие на территорию республики ещё по украинским паспортам и свидетельствам о рождении. Узаконить своё пребывание они не могут по объективным причинам: на Украине им не дают нужные документы, а в ФМС РФ бумажная волокита, и нет никаких гарантий, что их признают гражданами России, несмотря на действующий закон.

«В ноябре прошлого года суд постановил, что вступившее в силу решение суда об установлении факта постоянного проживания на момент референдума является достаточным для признания лица гражданином России. Но очень часто появляются жалобы, что миграционная служба аннулирует паспорта, которые были выданы в 14 и 15 году. И те проверки, которые послужили основанием для ликвидации, не всегда проводятся обосновано, не всегда учитывается постоянное проживание и работа на территории Крыма. Даже не обращают внимания на решение суда, побуждающее к определённым действиям», – рассказала Лубина.

Она также отметила, что в сложной ситуации остаются граждане Украины, желающие перебраться в Крым на постоянное место жительства: украинские посольства, узнав, что гражданин желает переселиться на полуостров, не выдают необходимые документы, которые требуют в ФМС России.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.03.17

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