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Крым

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Публикации за 22.03.17

Под Судаком нашли останки солдат Второй мировой войны / В окрестностях может быть захоронено еще около 1,5 тысяч человек

Под Судаком нашли останки солдат Второй мировой войны В окрестностях может быть захоронено еще около 1,5 тысяч человек

В районе Долины Роз под Судаком поисковики нашли захоронение времён Великой Отечественной войны.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», человеческие кости вымыла из обрыва речка, протекающая рядом.

«Тут раньше речки не было. Она была с другой стороны дороги. В это место её отвели уже после войны. И вот в этом году речка вымыла человеческие кости, – цитирует участника поискового отряда «Южный Рубеж» Олега Голубева сайт Sudak.me.

Установить, кому принадлежат найденные останки – красноармейцу или бойцу Вермахта, пока не удалось, так как никаких других предметов не обнаружено.

По мнению командира поискового отряда Сергея Царенко, захоронение, вероятнее всего, относится к январю 1942 года, когда в этих местах высадился Судакский десант, шли бои за дорогу на Алушту.

«По немецким донесениям, которые мы подняли из архивов, в этих местах погибли около 800 десантников, еще 740 были взяты в плен. Все они были расстреляны», – рассказал поисковик, добавив, что в округе может быть захоронено ещё не менее 1,5 тысяч человек. Поисковые работы на месте находки продолжаются.

Судак, Галия Шакирова

Судак. Другие новости 22.03.17

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