Симферопольцам придется доплачивать за работу транспорта по вечерам?

Публикации за 22.03.17

Администрация Симферополя, наконец, озаботилась пассажирскими перевозками в вечернее время. Речь об автобусах: троллейбус вечером давно никто не ждет.

По словам главы администрации Геннадия Бахарева, за месяц было проведено 25 вечерних проверок, в ходе каждой были выявлены нарушения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по 14 маршрутам нарушения были обнаружены и при повторных проверках. «По этим 14 маршрутам мы инициируем расторжение договоров с перевозчиками в одностороннем порядке», – предупреждает Бахарев. Он надеется, что такая мера заставит других перевозчиков выполнять условия договоров и работать по вечерам.

7-10 апреля в Симферополе пройдет первый аукцион по продаже 25 автобусных маршрутов.

Ужесточится наказание: за непредоставление льгот имеющим на них право пассажирам предлагается штрафовать на 500- 1000 руб. За нарушение расписания тоже придется платить: Бахарев предлагает установить штраф 3-5 тыс, за повторное – вдвое выше.

Глава администрации не пояснил, кто заплатит штраф – водитель или глава фирмы. Дело в том, что владельцы транспортных предприятий в Симферополе торгуют паспортами маршрутов. За право ездить по городу владелец автобуса (он же водитель) платит, сдает ежедневный план тому, кто на конкурсе (а теперь и аукционе) выиграл такое право и получил документы. Работая на «хозяйском» автобусе водитель тоже сдает план: на «среднем» маршруте (спальный район плюс центр города) для 20-местного автобуса дневной минимум сейчас составляет 3 тыс руб.

Получается, что каждого льготника водитель везет за свой счет, компенсации за их провоз до него не доходят – их получает фирма. По этой же причине, «сделав план», уставший водитель сходит с линии, мало кто работает до глубокого вечера.

Поэтому все предложения администрации в конечном итоге «лягут» на пассажира, которого заставят платить больше. Тем более, что вечерним перевозчикам пообещали разрешить работу по нерегулируемому тарифу.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 22.03.17

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