Судакская крепость vs чиновники: реконструкция затягивается на неопределённый срок / Реставраторы больше месяца не могут получить разрешение на раскопки

Публикации за 23.03.17

Работы по реставрации знаменитой генуэзской крепости в Судаке буксуют. Администрация музея- заповедника «Судакская крепость» и реставраторы больше месяца не могут получить так называемый открытый лист на проведение археологических исследований. Без этого документа они не могут приступить к восстановлению дренажной системы сооружения.

Как сообщил РИА «Новый День» исполняющий обязанности директора ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» Владимир Стариков, открытый лист выдаёт только отдел полевых исследований Института археологии Российской Академии Наук (РАН).

Подрядчик, выигравший в прошлом году тендер на проведение «первоочередных противоаварийных работ с элементами воссоздания» в Судакской крепости, получением этого документа почему-то не озаботился, решив, что данный вопрос должна решать администрация музея. Организаторы тендера также пропустили факт отсутствия у победителя конкурса разрешения на археологические раскопки.

Попытки музейной администрации получить его постфактум натолкнулись на неторопливость симферопольских чиновников. Второй месяц представители госкомитета по охране культурного наследия Крыма пытаются найти на полуострове археолога, который бы возглавил работу, и согласовать его кандидатуру с Москвой.

«Дело в том, что открытый лист на опредёленный вид археологических исследований выдаётся не любому археологу, а специалисту с необходимой квалификацией. Кроме того, у него на момент получения разрешения должны быть «закрыты» ранее выданные листы», – объяснил директор музея.

Владимир Стариков рассказал, что проблемы были даже на этапе доставки камня для работ на башнях и крепостной стене. Для сохранения исторической достоверности материал брали такой же, какой использовали первые строители. Такой камень сейчас добывают только в карьере Бугаз. Чтобы купить 300 кубометров на весь цикл работ администрации музея пришлось просить у Симферополя отдельное разрешение.

Чиновники из Симферополя периодически приезжают на объект с проверками. Но помогать с получением разрешения на раскопки не торопятся. Пока они кормят завтраками, свои услуги Судакской крепости уже предложили специалисты из Санкт-Петербурга.

Между тем, официальный срок окончания восстановительных работ в крепости (15 марта) истек неделю назад.

Обеспокоенность директора вызывает тот факт, что в начале мая на территории музея должны начаться съёмки нового художественного фильма. Договор со съёмочной группой уже подписан. Соответственно, реставрация должна завершиться не позднее середины апреля.

Как уже сообщал «Новый день», первая за 25 лет реставрация Судакской крепости началась в январе текущего года. Работы ведутся в рамках реализации госпрограммы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым на 2015-2017 гг.». Общая стоимость реконструкции около 30 миллионов рублей.

Судак, Галия Шакирова

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