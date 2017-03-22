NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.03.17

Суд вынес вердикт по делу о кафе «Хоттабыч» в Ялте

Суд вынес вердикт по делу о кафе «Хоттабыч» в Ялте

Администрация Ялты выиграла судебный процесс по иску собственника кафе «Хоттабыч». Напомним, в сентябре прошлого года супруг предпринимательницы и владелицы кафе Александр Стрекалин, выражая протест по поводу демонтажа кафе, предпринял попытку самосожжения, в результате чего умер. Трагическая развязка не повлияла на вердикт.

Как передает корреспондент РИА , Арбитражный суд Республики Крым вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ИП Селямиевой, ранее осуществлявшей хозяйственную деятельность в кафе «Хоттабыч». Она считала незаконными действия комиссии по выявлению незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и решение о демонтаже кафе. После смерти мужа Селямиева подала заявление в суд.

Комментируя решение суда, представители администрации Ялты напомнили, что все остальные предприниматели, работавшие на территории Приморского пляжа в добровольном порядке освободили муниципальное имущество. Владельцы «Хоттабыча», несмотря на то, что сроки договорных отношений давно истекли, и невзирая на неоднократные требования администрации города о необходимости возврата муниципальной собственности, продолжали работать без правовых оснований. Кроме того, по мнению администрации, кафе находилось в антисанитарном состоянии, там готовили чебуреки при помощи газового баллона, что угрожало жизни и здоровью людей.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 22.03.17

Симферопольцам придется доплачивать за работу транспорта по вечерам?. / В Крыму запретили шуметь выходные и праздники, но некоторым можно. / Под Судаком нашли останки солдат Второй мировой войны. В окрестностях может быть захоронено еще около 1,5 тысяч человек.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter