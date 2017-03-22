Суд вынес вердикт по делу о кафе «Хоттабыч» в Ялте

Публикации за 22.03.17

Администрация Ялты выиграла судебный процесс по иску собственника кафе «Хоттабыч». Напомним, в сентябре прошлого года супруг предпринимательницы и владелицы кафе Александр Стрекалин, выражая протест по поводу демонтажа кафе, предпринял попытку самосожжения, в результате чего умер. Трагическая развязка не повлияла на вердикт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Республики Крым вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ИП Селямиевой, ранее осуществлявшей хозяйственную деятельность в кафе «Хоттабыч». Она считала незаконными действия комиссии по выявлению незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и решение о демонтаже кафе. После смерти мужа Селямиева подала заявление в суд.

Комментируя решение суда, представители администрации Ялты напомнили, что все остальные предприниматели, работавшие на территории Приморского пляжа в добровольном порядке освободили муниципальное имущество. Владельцы «Хоттабыча», несмотря на то, что сроки договорных отношений давно истекли, и невзирая на неоднократные требования администрации города о необходимости возврата муниципальной собственности, продолжали работать без правовых оснований. Кроме того, по мнению администрации, кафе находилось в антисанитарном состоянии, там готовили чебуреки при помощи газового баллона, что угрожало жизни и здоровью людей.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 22.03.17

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