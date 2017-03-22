В Крыму могут сорвать сроки по строительству важных социальных объектов

Публикации за 22.03.17

В Крыму возникла угроза срыва сроков проведения торгов по объектам региональной адресной инвестиционной программы (РАИП).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причина заключается в том что заказчики в массовом порядке до сих пор не предоставили соответствующие заявки в республиканский комитет конкурентной политики.

По словам руководителя комитета Артема Зильберварга, речь идет о «ключевых, крупных проектах», суммы по которым превышают 10 и 20 миллионов рублей, в зависимости от того, кто является заказчиком – госпредприятие, исполнительный орган власти либо муниципалитет. Таких объектов в рамках программы насчитывается 50.

«По состоянию на 22 марта 2017 года поступило 8 из 50 поручений на проведение электронных аукционов от заказчиков», – сообщил в ходе селекторного совещания правительства Крыма с муниципалитетами Зильберварг.

Два из указанных председателем комитета объектов относятся к сфере ведения ГУПа «Вода Крыма», шесть проходят по линии министерства образования, науки и молодежи. Но через фильтр ведомства на данный момент прошел только один из них – детский сад.

«Это, по моему мнению, единственный объект, который должен уложиться в сроки, озвученные главой республики – до 1 мая», – спрогнозировал руководитель комитета конкуретной политики.

Куда лучше выглядит ситуация по объектам ФЦП. В комитете ожидают, что через ведомство в рамках реализации федеральной целевой программы пройдет 113 закупок. Пока поступило только 47 документов от 3 заказчиков, по которым есть «небольшие замечания», но, по словам Зильберварга, они имеют все шансы быть опубликованными в ближайшее время. При этом он назвал проблемные регионы, среди которых Алушта, Армянск, Керчь, Симферополь, Ялта, Белогорский и ряд других районов, по объектам на территории которых (в основном полигоны ТКО и образовательные учреждения) «представителей заказчиков в комитете не видели», поэтому сотрудники ведомства «не понимают, в каком состоянии находится документация».

«Она может быть и готова, но в комитете об этом неизвестно», – подчеркнул Зильберварг.

В свою очередь министр экономического развития Крыма Андрей Мельников сообщил, что некоторые из главных распорядителей бюджетных средств, обязанных провести закупки по РАИП в марте, что регламентируется «дорожными картами», могут сорвать сроки торгов. Из проблемных объектов пять – отнесены к сфере министерства жилищно-коммунального хозяйства, два – госкомитета по охране культурного наследия, один – министерства культуры. При этом Мельников отметил, что республиканская адресная инвестиционная программа в новой редакции была утверждена 2 марта.

Начальник главного контрольного управления аппарата Совета министров Елена Шевцова предложила составить список муниципалитетов и органов власти, проигнорировавших необходимость своевременной отправки документов в комитет конкурентной политики, и приложить его к докладной записке на имя главы Крыма Сергея Аксенова. Что касается министерств, которые находятся на грани срыва торгов, представитель аппарата Совмина предложила обязать их пояснить ситуацию, подготовив соответствующие объяснительные.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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