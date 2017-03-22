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Крым

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Публикации за 22.03.17

В Ялте многомиллионный долг за тепло хотели переложить на население

В Ялте многомиллионный долг за тепло хотели переложить на население

Ялта задолжала за услуги теплоснабжения порядка 470 млн рублей.

Как передаёт корреспондент РИА , в ходе селекторного совещания правительства республики с муниципалитетами ялтинские чиновники предоставили варианты погашения задолженности, образовавшейся в 2016 году. Первый – погасить долг за счет федерального бюджета, второй – увеличить тарифы для граждан.

Предложения ялтинских чиновников не устроили представителей республиканского правительства. Вопрос был отправлен на доработку.

При этом выяснилось, что администрация Ялты обращалась за помощью в МинЖКХ Крыма, но там помочь не смогли, так как «не успели».

Симферополь, Анастасия Зук

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