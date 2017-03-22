Омбудсмен: крымских сирот и матерей – одиночек нужно обеспечить льготными местами в детсадах

Публикации за 22.03.17

Уполномоченный по правам человека в республике Людмила Лубина предложила депутатам Госсовета Крыма разработать законопроект о льготном статусе для сирот и матерей одиночек при постановке в ДОУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день более 28 тысяч крымчан не обеспечены местами в детсадах. Среди родителей очередников есть матери одиночки и дети – сироты, которые не имеют первоочередного права на получение места в ДОУ. В связи с этим омбудсмен настаивает на том, чтобы данные категории граждан обеспечили льготными местами. «Депутатам нужно поработать над этим вопросом, нужно вносить изменения в закон и эту категорию вносить в льготники», – заявила Лубина.

При этом она отметила, что на сегодняшний день финансирование детских садов оставляет желать лучшего. Из-за нехватки средств дошкольные учреждения не могут обеспечить воспитанникам надлежащие условия, а за это штрафуют руководителей, которые вынуждены платить из своего кармана. «Как могут люди платить штрафы, когда в ненадлежащих условиях детский сад из-за недофинансирования?» – возмутилась Лубина.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.03.17

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