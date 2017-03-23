На крымской границе предотвращена попытка ввоза полутора тысяч украинских червей

Публикации за 23.03.17

Инспекторы Россельхознадзора за неделю пресекли 59 попыток завоза украинцами в Крым запрещенной продукции животного происхождения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необычной находкой для сотрудников ведомства стали дождевые черви в количестве 1,5 тысячи штук, которых жители незалежной попытались спрятать от инспекторов в мешках с землей. Такая маскировка владельцам червей не помогла – их отправили обратно на Украину. Каким образом производился подсчёт кольчатых подотряда малощетинковых – остаётся ведомственной тайной.

По данным инспекторов, всего украинцы за этот период времени попытались завезти в Крым через автомобильные пункты пропуска почти 137 килограмм товаров, запрещенных к ввозу. Среди них – 37 килограммов мясных и колбасных изделий, 23 килограмма сала, 499 яиц и другие продукты животного происхождения.

Также на полуостров жители незалежной попытались провезти кота и трех собак, на которых не имели документы о проведенной вакцинации.

По данным Россельхознадзора, с начала года не пустили в Крым и отправили обратно на Украину 1030 партий запрещенных товаров. Среди них – 8 голов декоративной птицы, чучело фазана и 30 пиявок. Также не дали завезти 2442 килограмма продуктов животного происхождения.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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