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Крым

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Публикации за 23.03.17

На крымской границе предотвращена попытка ввоза полутора тысяч украинских червей

На крымской границе предотвращена попытка ввоза полутора тысяч украинских червей

Инспекторы Россельхознадзора за неделю пресекли 59 попыток завоза украинцами в Крым запрещенной продукции животного происхождения.

Как передает корреспондент РИА , необычной находкой для сотрудников ведомства стали дождевые черви в количестве 1,5 тысячи штук, которых жители незалежной попытались спрятать от инспекторов в мешках с землей. Такая маскировка владельцам червей не помогла – их отправили обратно на Украину. Каким образом производился подсчёт кольчатых подотряда малощетинковых – остаётся ведомственной тайной.

По данным инспекторов, всего украинцы за этот период времени попытались завезти в Крым через автомобильные пункты пропуска почти 137 килограмм товаров, запрещенных к ввозу. Среди них – 37 килограммов мясных и колбасных изделий, 23 килограмма сала, 499 яиц и другие продукты животного происхождения.

Также на полуостров жители незалежной попытались провезти кота и трех собак, на которых не имели документы о проведенной вакцинации.

По данным Россельхознадзора, с начала года не пустили в Крым и отправили обратно на Украину 1030 партий запрещенных товаров. Среди них – 8 голов декоративной птицы, чучело фазана и 30 пиявок. Также не дали завезти 2442 килограмма продуктов животного происхождения.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.03.17

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