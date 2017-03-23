Глава Крыма призвал бойкотировать «Евровидение»

Публикации за 23.03.17

Российская участница «Евровидения» Юлия Самойлова, которой украинские власти запретили въезд на территорию Украины, получит самый тёплый и радушный приём в Крыму. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов, отметив, что певица должна чаще приезжать на полуостров.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», что касается самого конкурса, то глава Крыма присоединился к известным российским артистам и политикам, призвавших бойкотировать «Евровидение» на Украине: «Это запредельное свинство. Украинская власть в очередной раз продемонстрировала всему миру свою полную невменяемость и полное отсутствие всяких понятий о морали, нравственности, чести и совести. С такими персонажами нельзя иметь дело… Думаю, что после такого решения каждый порядочный человек – включая и самих участников «Евровидения» – должен объявить бойкот проведению этого конкурса в Киеве. Украину надо лишить права на его проведение. Это было бы правильно и справедливо», – цитирует РИА «Новости» Сергея Аксёнова.

Напомним, накануне стало известно, что СБУ запретила въезд на территорию Украины Юлии Самойловой сроком на три года из-за её участия в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Крыму в июне 2015 года. «Первый канал» и ВГТРК уже пообещали, что россиянка поедет на «Евровидение» в следующем году, вне зависимости от места его проведения.

А популярный британский певец Робби Уильямс предложил свою кандидатуру в качестве представителя от России на музыкальном конкурсе.

Между тем, судьбу Юлии может повторить представительница Армении Арцвик Арутюнян. Украинские власти проверяют, посещала ли армянская певица российский Крым.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 23.03.17

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