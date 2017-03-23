В Севастополе 5 часов спасали унесённых в море рыбаков / Никто не пострадал

Публикации за 23.03.17

На западном берегу Крыма в районе села Андреевка сотрудники крымского МЧС спасли четверых рыбаков, которых унесло на неисправной пластиковой лодке в открытое море.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», операция по спасению продолжалась более 5 часов.

По предварительной информации, жители прибрежных сёл отправились рыбачить. Однако у них заглох мотор, и лодку стало уносить в море.

Спасателям удалось установить телефонную связь с рыбаками, которые находились приблизительно в 30 километрах от берега. После этого сотрудники МЧС на специализированном катере вышли в море. Лодку нашли и отбуксировали к берегу. Никто из мужчин в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, что аналогичный случай произошёл под Севастополем 10 дней назад. В 10 километрах от берега, на траверзе мыса Лукулл, моторная лодка, на борту которой находились 4 человека, потеряла ход и её понесло в открытое море. На помощь экипажу отправились спасатели МЧС Севастополя на катере «Мангуст». В тот раз на поиски моряков ушло около часа, после чего лодку отбуксировали в порт. Экипаж не пострадал.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 23.03.17

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