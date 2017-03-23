В Крыму пожилой пассажир сломал себе рёбра в маршрутке

Публикации за 23.03.17

При падении в симферопольской маршрутке сильно травмировался пенсионер.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл накануне днём: водитель городского автобуса ЛИАЗ, следуя со стороны улицы Кечкеметская, в направлении улицы Бородина, резко затормозил, из-за чего в салоне упал мужчина. 84-летний крымчанин сломал два ребра.

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 23.03.17

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