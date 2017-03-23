Еда и напитки: эксперты рассказали, как можно хорошо заработать в Крыму

Публикации за 23.03.17

В Крыму можно больше всего заработать, занимаясь едой и напитками. В Севастополе другие приоритеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты сайта по поиску работы и персонала hh.ru изучили вакансии, размещенные в Крыму и Севастополе в марте 2017 года, и составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых. Севастополь оказался щедрее Крыма.

Дороже всех стоит программист: Java-разработчику в Севастополе обещают платить 180 тыс руб. Вероятно, сумма привязана к доллару: в этой валюте она составляет 3 тыс, что достаточно типично для IT-отрасли.

Там же, в Севастополе, главному инженеру строительной компании обещают зарплату от 150 тыс руб.

Остальные специалисты из верхней части списка будут работать в общепите и пищевой промышленности.

Шеф-повару в ялтинском ресторане предлагают доход до 120 тысяч руб. Правда, для этого необходимо знание японской кухни.

В Ялту требуется и управляющий одновременно тремя ресторанами. Тому, кто способен контролировать сразу несколько заведений общепита в условиях высокого курортного сезона, заплатят 100 тыс руб.

Замыкает верхнюю пятерку вакансия директора производства безалкогольных напитков в Красногвардейском районе. Топ-менеджеру, имеющему опыт работы в российских компаниях, за 80 тыс руб необходимо будет заниматься оперативным управлением производства.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 23.03.17

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