Жители Сак жалуются на отсутствие транспорта и дорог

Публикации за 23.03.17

Сакскому району пообещали восстановить транспортное сообщение между посёлками до конца года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», крымчане жалуются как на организацию, так и на отсутствие транспортного сообщения в районе. При этом, судя по количеству обращений, поступивших от жителей Сак на горячую линию Совета министров Крыма, транспортный вопрос беспокоит их больше всего. Очень остро стоит проблема с транспортного сообщения в курортный сезон, что также вызывает недовольство туристов.

«Схемы движения маршрутов во всех населённых пунктах не разработаны. Попутно просьба организовать движение из Сак и района специализированного транспорта в аэропорт Симферополя, особенно в курортный период», – сообщила на выездном совещании в Саках вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк. Сергей Аксёнов поручил специалистам Министерства транспорта разобраться в данном вопросе до конца года.

Отметим, что беспокоят жителей района и разбитые дороги. Опанасюк отметила, что были выявлены факты недобросовестного ремонта дорожного полотна. При этом часто в Сакском районе новый асфальт разрушают работники ООО «Крымская водная компания», которые после замены труб оставляют на дорогах «катакомбы». Аксёнов обязал коммунальщиков, как частников, так и работников государственных предприятий, приводить после ремонтных работ дорожное полотно в «нормальное состояние».

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 23.03.17

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