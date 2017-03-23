В Алуште начали снос нелегальных ларьков

Публикации за 23.03.17

В Алуште начался снос нелегальных ларьков. Пока демонтировали 10 таких торговых точек. Все ларьки были расположены на ул. Партизанской, вблизи станции переливания крови Центральной городской больницы Алушты и школы-лицея №1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», имущество, находившееся в снесенных ларьках, будет храниться на базе МУП «Управление благоустройства города и капитального строительства» . Его возвратят владельцам только после оплаты ими работ по демонтажу. Владельцы торговых точек ранее отказались снести их самостоятельно, хотя им были направлены соответствующие уведомления.

Как отмечают местные СМИ, решение о демонтаже нелегальных ларьков было вынесено еще в апреле 2015 года. Однако затем Алуштинский горсуд наложил ограничения на демонтаж. Разбирательства продолжались еще почти год. В итоге ограничения были сняты, и городское управление капитального строительства и ЖКХ приступило к демонтажу нелегальных торговых точек.

В целом процесс проходит спокойно, только в одном случае владельцы ларька попытались препятствовать рабочим. Однако находившиеся на месте событий полицейские и сотрудники городской администрации провели «разъяснительную работу» и дали бизнесменам время на вывоз имущества, после чего снос продолжился.

Алушта, Зоя Березина

Алушта. Другие новости 23.03.17

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