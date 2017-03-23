За свалки на обочинах дорог Крыма сотрудники госпредприятий рискуют остаться без премий

Публикации за 23.03.17

Госпредприятиям пригрозили привлечением к серьезным штрафам за свалки на обочинах дорог Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава республики Сергей Аксенов возмутился тем, что ответственные за эти территории организации не выполняют свои обязанности, в то время как правительство выделяет на уборку огромные деньги.

В ходе выездного заседания Совмина республики в Саках министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев заявил, что уговоры и предупреждения уже не оказывают никакого эффекта. Сергей Аксенов поручил прекратить все попытки убедить ответственные предприятия работать и подойти к проблеме «со всей пролетарской ненавистью».

«С данного дня ни муниципальным, ни государственным службам нет скидок в части штрафов. Когда те суммы, которые планировали распределить в премиальный фонд, заплатят в качестве штрафов – сразу будут думать о том, что свои обязанности надо выполнять добросовестно», – сказал глава Крыма.

В качестве примера с вопиющим антисанитарным состояниям прилегающей к трассе территории Сергей Аксенов привел дорогу от Керчи до Симферополя.

«Должна быть чистота на прилегающей к дороге территории, особенно на керченской, по которой поедут большинство туристов. Если там сейчас автобус остановится на 10 минут, то пассажирам шаг нельзя будет в сторону сделать – там просто свинарник в самом худшем виде», – возмутился глава РК, добавив, что «это элементарные вещи»: «Если чистоту не наведем – тогда грош ценам нам будет».

Нараев заявил, что рейды сотрудников министерства экологии и природных ресурсов начнутся уже с 27 марта. По его словам, если будут выявляться нарушения, то виновным должностным лицам придется платить штрафы до 30 тысяч рублей, юридическим лицам – до 150 тысяч рублей.

Аксенов не оставил без внимания и тех, кто непосредственно виновен в образовании свалок. Глава Крыма поручил Нараеву активизировать работу с полицией по привлечению к ответственности тех, кто выкидывает мусор на прилегающих к дорогам территориях, в том числе соря и из машин.

Министр экологии и природных ресурсов отметил, что наблюдается тенденция по снижению свалок за границами населенных пунктов, и при этом растет их количество на территориях городов и районов.

«Мы же с вами договорились: у нас в границах населенных пунктов есть эффективный инструмент. Как только первая машина подъедет под дом к руководителю, поверьте, сразу наступит прозрение, прояснение мыслей и все остальное», – напомнил Аксенов Нараеву о своем предложении переносить незаконные свалки к домам муниципальных чиновников, ответственных за их уборку.

Саки, Леонид Маковецкий

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