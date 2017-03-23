Севастопольцам за проезд в троллейбусах придётся платить больше

Публикации за 23.03.17

В Севастополе подорожает проезд в троллейбусах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с 1 мая запланировано повышение стоимости проезда в городских троллейбусах с 10 до 15 рублей, сообщатся в приказе департамента городского хозяйства Севастополя. Подорожание связано с повышением стоимости электроэнергии.

По информации Союза транспортных компаний Севастополя, к майским праздникам изменение тарифов может коснуться и проезда в маршрутных такси. В настоящий момент перевозчики настывают на увеличении стоимости проезда до 20 рублей.

Горожане таким новостям не рады: «Лучше буду ходить пешком», – написала в социальной сети жительница города. Другие же отмечают, что проще купить велосипед: «Двухколёсный друг не боится пробок, и в затылок никто не дышит». Но больше всего возмущает севастопольцев возможное подорожание цен на проезд в маршрутках и автобусах: «Только ж осенью поднимали? Что я, миллионер, чтобы добраться до работы 40 рублей, и ещё 40 рублей, чтобы домой… Это при зарплате в 14 тысяч».

Напомним, предыдущее подорожание на проезд в троллейбусах было в марте прошлого года, а в октябре подорожал проезд в маршрутных такси: при этом на одних маршрутах цены поднялись до 17 рублей, а на других до 18 рублей. До этого цены понимали в июле: с 12 до 15 рублей.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 23.03.17

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