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Крым

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Публикации за 23.03.17

В Севастополе троллейбус протаранил столб (ФОТО)

В Севастополе троллейбус протаранил столб (ФОТО)

В Севастополе в ДТП попал троллейбус. В аварии пострадали пять пассажиров и водитель.

Новый День: В Севастополе троллейбус протаранил столб (ФОТО)

Как передаёт корреспондент РИА , инцидент произошёл накануне вечером. Городской троллейбус №4 съехал с проезжей части и протаранил металлическую опору контактной сети. В результате происшествия водитель оказался зажатым в кабине, его деблокировали спасатели. Ещё пятеро пострадавших пассажиров смогли выбраться из транспорта самостоятельно, но нуждались в медицинской помощи и были доставлены в больницу. Остальные пассажиры отделались испугом, сообщила пресс-служба МЧС Севастополя.

По предварительной информации, у троллейбуса лопнуло колесо.

Фото из социальной сети
Фото из социальной сети

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 23.03.17

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