В правительстве Крыма хотят заработать 1,5 миллиарда рублей на «нелегалах»

Публикации за 23.03.17

В правительстве Крыма задумали заполучить в 2017 году в бюджет дополнительные 1,5 миллиарда рублей. К

ак передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве труда и социальной защиты республики прогнозируют, что такие деньги можно заиметь за счет реализации программы по выявлению крымчан, работающих без официального оформления.

«Один простой пример – я была на семинаре со своими коллегами из Башкирии. Они за прошлый год легализовали 85 тысяч человек, официально по сверке данных с пенсионным фондом и налоговой. Это полтора миллиарда рублей в бюджет получилось дополнительных поступлений. У нас та же самая цифра может быть, если мы очень тесно возьмемся за эту работу», – заявила в ходе выездного заседания Совета министров Крыма в Саках глава министерства труда и социальной защиты Елена Романовская.

По ее словам, каждый из глав муниципалитетов должен понимать, что нелегальные работники – «это неполучение доходов, налогов в их муниципальный бюджет».

Глава Крыма Сергей Аксенов одобрил инициативу Романовской, предложив использовать опыт другого региона по легализации и «подумать, как его здесь адаптировать».

Судя по всему, идея понравилась и министру финансов Крыма Ирине Кивико. В ходе обсуждения проблемы нехватки денег в бюджете города Саки на оборудование одного из пляжей под нужды инвалидов и закупку автобусов для их подвоза на место, Романовская предложила поручить минфину выделить на эти цели 10 миллионов рублей, причем, до начала курортного сезона. На что Кивико ответила: «Я предлагаю поработать городу Саки над увеличением доходной части своего бюджета, в том числе на примере того, что вы говорили по поводу Башкортостана, и изыскать эти 10 миллионов у себя».

К слову, по данным Романовской, Саки в 2016 году оказался одним из лидеров среди муниципалитетов Крыма по легализации официально нетрудоустроенных крымчан, а вот Сакский район, наоборот, установленных показателей так и не достиг.

Саки, Леонид Маковецкий

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