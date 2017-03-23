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Крым

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Публикации за 23.03.17

В Советском районе Крыма сняли карантин по АЧС

В Советском районе Крыма сняли карантин по АЧС

В Советском районе Крыма снят карантин по африканской чуме свиней (АЧС).

Как передает корреспондент РИА , о снятии ограничительных мер сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета ветеринарии. Карантин отменен в личном подсобном хозяйстве Торговцова (село Ровенки), а также на инфицированных объектах, расположенных на расстоянии 2 км южнее села Дмитровка, в 3 км юго-западнее села Заветное и в 2,38 км южнее села Пчельники Советского района Крыма.

Напомним, карантин по АЧС был введен в ряде районов Крыма в феврале этого года. В селе Ровенки Дмитровского сельского поселения было обнаружено 25 павших домашних свиней. Анализ показал: причиной гибели стала АЧС. Кроме того, падеж домашних свиней был зафиксирован в Дмитровке (три случая) и в селе Заветное (десять случаев). В дикой фауне Белогорского района было обнаружено два трупа кабанов, без явных признаков насильственной смерти.

АЧС в Крыму распространяется из-за обмана и халатности жителей. Владельцы свиней не сообщают в ветеринарные службы ни о наличии у них животных, ни об их гибели.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 23.03.17

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