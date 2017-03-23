В Крыму за смерть ребёнка заплатят 100 тыс рублей

Публикации за 23.03.17

Суд вынес приговор в отношении бывшего директора бахчисарайского филиала предприятия «Крыммеливодхоз».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», экс-директора признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В частности установлено, что 12-летний ребёнок погиб, так как на гидротехническом сооружении на реке Альма не было установлено защитное ограждение. В результате ребёнок был затянут в водозабор. Учитывая то, что виновный примирился с потерпевшей стороной, и преступление средней тяжести было совершено им впервые, суд прекратил уголовное дело и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Также предприятие отремонтировало гидротехническое сооружение и установило защитную решетку на водозаборе, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Бахчисарай, Анастасия Зук

Бахчисарай. Другие новости 23.03.17

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