Проблемы с развитием: в ежегодном рейтинге ООН Украина «упала» на 30 пунктов

Публикации за 23.03.17

За год Украина «потеряла» 29 пунктов в рейтинге ООН по Индексу человеческого развития.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в исследовании 2016 года страна оказалась на 84-й строчке, поделив её с Арменией. Годом ранее государство занимало 55-е место, попав в число 54 стран с высоким уровнем человеческого развития.

На этот раз Украину опередили Россия (49-е строчка), Беларусь – (52-е место), Казахстан – (56-я позиция), Грузия – (70-я) и Азербайджан (на 78-месте).

Традиционно возглавили рейтинг европейские государства: Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия и Дания. Топ-10 замкнули США и Канада.

Самой низкоразвитой признана Центральноафриканская Республика. Компанию ей составили Нигер, Чад, Буркина-Фасо, Бурунди и Гвинея.

Авторы рейтинга отметили, что с момента первого исследования в 1990 году во всех регионах мира население стало жить лучше.

«Однако на сегодняшний день в промышленно развитых странах не менее 300 миллионов людей живут за чертой бедности», – говорится в докладе Программы развития ООН (ПРООН) о человеческом потенциале, обнародованном в Стокгольме.

Рейтинг человеческого развития ООН включает 186 государств и Гонконг, имеющий статус специального административного района КНР. При его составлении эксперты опираются на такие критерии, как средняя продолжительность и уровень жизни, грамотность и образование населения, социальная защищённость, состояние преступности и экономики, охрана окружающей среды, участие людей в принятии важных для страны решений.

Исходя их этих данных, государства делятся на четыре большие категории: очень высокий, высокий, средний и низкий уровень развития.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 23.03.17

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