Минздрав Крыма: жителям села Охотниково осталось недолго мучиться без лекарств

Публикации за 23.03.17

Жителям села Охотниково (Сакский район) пообещали, что аптека в их населенном пункте будет открыта уже в ближайшее время.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении двух лет селяне вынуждены добираться до ближайшего аптечного пункта, расположенного в городе, преодолевая для этого десять с лишним километров. Аптека была в селе и раньше, но ее закрыли в 2015 году, что сказалось на других ближайших поселениях, жители которых приобретали лекарства в этом населенном пункте.

Министерству здравоохранения Крыма предложили открыть в селе аптечный пункт на базе предприятия «Крым-Фармация», но чиновники ведомства еще в 2016 году предупредили, что процесс затянется: для начала аптеку следовало передать в госсобственность и уже после поставить на баланс ГУПа.

О том, что процесс подходит к завершению стало известно в ходе выездного заседания Совета министров в Саках, когда вице-премьер, руководитель аппарата правительства Лариса Опанасюк докладывая о жалобах местных жителей, упомянула и тему села Охотниково.

«Очень много обращений, наверное, наибольшее количество, по вопросам здравоохранения. Проводились социальные опросы среди жителей Сак и Сакского района – больше 50% признали работу учреждений здравоохранения неудовлетворительной», – сказала вице-премьер, добавив: «Вопрос поднимался и в прошлые годы, и в этом году тоже были такие обращения – по поводу открытия аптечного пункта в селе Охотниково».

Первый заместитель министра здравоохранения Крыма Алексей Слободяник поспешил заверить вице-премьера: «Документы на сегодняшний день подготовлены, и поданы в Роспотребнадзор». Напомним, это не первый подобный проблемный случай в Сакском районе – жители села Крымское также не имеют возможности купить лекарства, не выезжая за пределы населенного пункта. Комментируя сложившуюся ситуацию, министр здравоохранения Александр Голенко, признал, что «везде открыть аптеку пока просто нереально».

Саки, Леонид Маковецкий

Саки. Другие новости 23.03.17

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