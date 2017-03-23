Креатив так и прёт: в Раде предложили дать Крыму «двойной суверенитет»

Публикации за 23.03.17

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко, известный своими «креативными» идеями, предложил ввести в Крыму двойную – российскую и украинскую – юрисдикцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свои предложения Артеменко обнародовал в фейсбуке. Он пишет, что в настоящее время нереально вернуть Крым на условиях Киева. Поэтому, считает украинский депутат, Киеву нужно достичь согласия с Москвой на возвращение «формального суверенитета» над полуостровом. Артеменко перечислил и «необходимые для этого параметры»: переходная международная администрация, двойной суверенитет, передача максимальных полномочий на местный уровень, квоты в органах власти.

Впрочем, парламентарий и сам понимает, что его очередная идея нереализуема. Но объясняет он это тем, что ни Москва, ни Вашингтон не будут сотрудничать с нынешними властями Украины. В доказательство своих слов Артеменко описывает собственные визиты в США: «За последние полгода я провел сотни встреч в Вашингтоне. Могу обоснованно заявить: США готовы быть партнером Украины в мирном урегулировании конфликта с Россией. Правда – не сегодняшней агрессивно-коррумпированной, а новой Украины».

Как ранее сообщал «Новый День», Артеменко исключили из фракции «Радикальной партии» после появления в СМИ информации о неком «плане по Крыму», который предполагал передачу полуострова в аренду России на срок до 50 лет. В России от «документа» отмахнулись, заявив, что Крым и так является частью страны, поэтому его аренда бессмысленна, а на Украине на нардепа завели уголовное дело о госизмене. Сам Артеменко тогда же заверял, что его «план» дошел аж до высших чинов Белого дома, вплоть до президента Дональда Трампа. Однако в американской администрации всю эту историю назвали не более, чем «смешным фейком». Но поток «креатива» у Артеменко не иссяк: чуть позже он заявил, что США могут предъявить свои права на владение Крымом, поскольку полуостров почти сто лет назад, в 1920 году, стал якобы залогом по кредиту, который Россия взяла у Штатов. Над этим заявлением также посмеялись и историки, и политологи.

Напомним, сегодня другой скандально известный украинский парламентарий – Надежда Савченко – заявила, что на Украине необходимо провести досрочные выборы президента и парламента, и для этого урны для голосования нужно поставить даже на границе с Крымом (чтобы крымчане также могли проголосовать на украинских выборах – прим. НД.)

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 23.03.17

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