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Крым

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Публикации за 24.03.17

Вода Крыма может исчезнуть в депрессионной воронке

Вода Крыма может исчезнуть в депрессионной воронке

В Крыму выдано около 2,5 тыс лицензий на добычу воды из подземных источников, но сколько скважин пробурено реально – точно не знает никто. При этом север и запад полуострова пользуются только водой, добытой из-под земли.

Как передает корреспондент РИА , по словам научного сотрудника отдела водных ресурсов и мелиорации НИИ сельского хозяйства Крыма Николая Иванютина, качество воды, добываемой в тех регионах Крыма, где нет поверхностных водоемов, падает. Увеличивается минерализация: с допустимых 1 – 1,5 г растворенных солей на литр питьевой воды во многих скважинах показатель достиг 3-5 г/литр.

А в администрации Красноперекопска заявляют о троекратном повышении минерализации местной водопроводной воды.

Кроме того, предупреждает Иванютин, если из скважины добывается воды больше, чем в нее прибывает естественным путем, то из-за этого может понижаться водоносный горизонт соседних скважин: возникает то, что специалисты называют «депрессионной воронкой». Ее площадь может достигать 100 квадратных км – такие явления наблюдались вблизи Керчи и в районе курортной Николаевки.

Эксперты считают, что главными задачами водопользователей Крыма сегодня являются эффективное управление добычей и использованием подземных источников. Допустить истощения водоносных горизонтов и уменьшения количества кондиционных вод нельзя, говорят специалисты.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.03.17

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