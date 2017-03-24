Под Евпаторией нашли тайник с боеприпасами

Публикации за 24.03.17

Крымские пограничники обнаружили под Евпаторией тайник с танковым снарядом.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», схрон находился за паралимпийским центром в посёлке Заозёрное.

Как сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму, подобные танковые снаряды находятся на вооружении нескольких армий мира.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). В настоящее время пограничники разыскивают хозяина тайника.

Напомним, что две недели назад в Евпатории уже находили схрон с оружием. Тогда «трофеями» пограничников стали граната, 4 магазина к автомату Калашникова (120 пуль) и электродетонаторы.

Евпатория, Галия Шакирова

Евпатория. Другие новости 24.03.17

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