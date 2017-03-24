NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.03.17

Под Евпаторией нашли тайник с боеприпасами

Под Евпаторией нашли тайник с боеприпасами

Крымские пограничники обнаружили под Евпаторией тайник с танковым снарядом.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», схрон находился за паралимпийским центром в посёлке Заозёрное.

Как сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму, подобные танковые снаряды находятся на вооружении нескольких армий мира.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). В настоящее время пограничники разыскивают хозяина тайника.

Напомним, что две недели назад в Евпатории уже находили схрон с оружием. Тогда «трофеями» пограничников стали граната, 4 магазина к автомату Калашникова (120 пуль) и электродетонаторы.

Евпатория, Галия Шакирова

Евпатория. Другие новости 24.03.17

Охранник убитого Вороненкова до сих пор молчит – «неважно» себя чувствует. / Вода Крыма может исчезнуть в депрессионной воронке. / 24 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter