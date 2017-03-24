В Симферополе скончалась женщина, сбитая на остановке

Публикации за 24.03.17

В Симферополе скончалась крымчанка, сбитая на остановке общественного транспорта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», резонансное ДТП произошло вечером 8 марта на проспекте Победы: пьяный водитель на автомобиле Volvo протаранил остановочный пункт. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из них были госпитализированы. Одна из пострадавших – 39-летняя женщина скончалась в больнице. Крымчанка не выжила после сочетанной травмы: на нее упала сбитая водителем конструкция. По факту ДТП проводится расследование, сообщили в пресс-службе ГИБДД Крыма.

Инцидент вызвал бурную реакцию в социальной сети, жители полуострова требуют отдать виновного на самосуд: «Отдайте людям. Другим будет неповадно за рулем заливать свои шторы».

Кстати, пьяный водитель уже итак едва избежал расправы: очевидцы ДТП были готовы устроить самосуд, но виновника происшествия спасла полиция.

Симферополь, Анастасия Зук

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