«Сыворотка правды»: Киеву не нужны ни Крым, ни Донбасс

Публикации за 24.03.17

Крым для Украины – «отрезанный ломоть». В обозримой исторической перспективе полуостров не вернется в состав Украины, считает российский политолог Станислав Белковский, известный своей резкой критикой в адрес Кремля и президента России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальному Киеву в действительности не нужны ни Крым, ни Донбасс, но украинское руководство признает этот факт, только если ему вколоть «сыворотку правды», считает политолог.

В интервью «Эху Москвы» Белковский заявил, что сейчас «нет механизма» для возвращения Крыма Украине: «Хотя бы потому, что большинство населения Крыма и России будут против».

«Что касается Донбасса, – продолжил он, – то программа его восстановления будет гораздо дороже, чем привести Украину в Евросоюз. Но это нельзя сказать народу». Поэтому, считает политолог, Киев будет продолжать лицемерную тактику сохранить «отношения с Россией» и одновременно «сохранить лицо перед электоратом», риторическим или не риторическим способом нагнетая напряженность в отношениях с Москвой.

Белковский даже посочувствовал президенту Украины Петру Порошенко: «Я, в принципе, понимаю эту ситуацию… Не хотел бы я оказаться сегодня на месте Петра Порошенко, который не может выйти из этой дилеммы».

Положение в Донбассе Белковский сравнил с Приднестровьем. «По сути, приднестровская ситуация. Он не вернется, опять же, в обозримой исторической перспективе, независимо от тех или иных политических или экономических раскладов, потому что там 10 тысяч трупов. Они лежат между самопровозглашенными ДНР и ЛНР с одной стороны и Украиной с другой. И эти 10 тысяч трупов не воскресишь», – сказал Белковский.

По его мнению, Порошенко пришлось пойти на официальную блокаду Донбасса, чтобы «доказать» свою антироссийскую позицию и чтобы его не смела «волна народного гнева». «Но это ситуация цугцванга, когда каждый ход ухудшает позицию. И если ввести – пусть не самому Петру Алексеевичу, а его ближайшим соратникам сыворотку правды, то они честно признают, что, в общем, Донбасс и Крым им не нужны», – подчеркнул Белковский.

Москва, Зоя Березина

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