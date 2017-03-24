В Ялте водители выгоняют инвалидов из маршруток

Публикации за 24.03.17

Жители Ялты возмущены поведением водителей городских маршруток, отказывающихся возить льготников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной рассказ на эту тему появился в соцсетях: водитель не только отказался везти льготницу, но и изрядно задержал других пассажиров.

«Вчера на остановке «Донбасс», водитель маршрутки с госномером «А627РУ» категорически отказался вести женщину, инвалида 2 группы. Мало того, поставил ультиматум – или она выйдет из маршрутки, или он покинет водительское место. В ходе препирания, он вышел из маршрутки и пошел курить. Начал кому-то звонить и громко матом описывать ситуацию. Когда он все-таки соизволил занять свое место, он во всеуслышание объявил, что никогда ее в свою маршрутку не пустит, а если она сядет – вышвырнет», – рассказала ялтинка, добавив, что «неоднократно этот водитель замечен в хамстве».

Крымчане, комментируя инцидент, предложили свидетельнице обратиться в прокуратуру и администрацию города, что она и пообещала сделать.

Правда, не все жители Ялты считают, что обращение к чиновникам позволит решить проблему, так как «все жалобы до одного места».

«Для них и ветераны – не ветераны, и пенсионеры-льготники – пустое место. Без толку жаловаться. Проще оплатить проезд и не трепать себе нервы умственно деградирующими водителями», – написала одна из горожанок.

Отметим, что в департаменте социальной политики администрации Ялты о существующей проблеме знают. Еще в феврале начальник подразделения Анатолий Шамугия заявил о многочисленных жалобах. Часто водители отказываются везти льготника под предлогом того, что мест для них в салоне только два и оба заняты. В администрации такой подход называют нарушением законодательства. При этом чиновники обращают внимание крымчан на необходимость предоставления в транспорте оригиналов удостоверений, дающих право на льготы.

В то же время ялтинские перевозчики настаивают на введении программы адресной монетизации льготного проезда, так как из-за большого числа пассажиров, имеющих право бесплатного проезда, они терпят убытки. Сейчас действует система компенсации затрат по перевозке льготников из бюджета, но предприниматели считают ее недостаточно эффективной.

Ялта, Леонид Маковецкий

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