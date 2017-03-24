Как очаровать женщину: крымчанин угостил несовершеннолетнюю наркотиками

Публикации за 24.03.17

Житель Крыма может отправиться на 15 лет в тюрьму за то, что угостил несовершеннолетнюю наркотиками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», во время поездки в троллейбусе 31-летний молодой человек обратил внимание на грустную 17-летнюю жительницу Севастополя. Он решил познакомиться с девушкой, а после выяснилось, что она поругалась с родителями и ушла из дома. Тогда мужчина пригласил несовершеннолетию к себе в гости и предложил расслабиться, употребив наркотики.

В это время родители обратились по поводу пропажи девочки в правоохранительные органы. Юную беглянку нашли полицейские на остановке общественного транспорта, когда девушка возвращалась домой. Экспертиза подтвердила наличие в крови несовершеннолетней наркотического вещества.

В настоящее время проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело по факту склонения несовершеннолетней к употреблению наркотиков. В случае если вина мужчины будет доказана, ему грозит срок от 10 до 15 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба СК Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 24.03.17

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